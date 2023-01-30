Восемь ДТП с пострадавшими произошло в Псковской области за неделю

09:39, 30 января 2023, ПАИ

Восемь ДТП зарегистрировали на территории Псковской области с 23 по 29 января. В результате один человек погиб, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1764 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. В нетрезвом виде задержаны 34 водителя, двое из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий», - отметили в Госавтоинспекции и напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге.