Псковские теннисисты вошли в десятку лучших на первенстве СЗФО

10:04, 30 января 2023, ПАИ

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman представили Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходило на протяжении четырех дней в Ленинградской области. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам турнира один из ведущих тренеров клуба, мастер спорта Вадим Барышников завоевал бронзу в смешанном парном разряде, а также занял восьмое место в личном разряде.

Кроме того, команда заняла шестое место в общекомандном зачете. В состав команды также входили: чемпион города Пскова Николай Филиппов, победитель Кубка Nordman Михаил Марцеха и Михаэль Левин.

«Горжусь достижениями ребят! Это, действительно, серьезный результат. Ведь соревноваться им пришлось с сильнейшими спортсменами, приехавшими на турнир из всех 11 регионов СЗФО. В частности, Николай Филиппов играл с чемпионом Европы в парном разряде и трёхкратным чемпионом России в парном разряде Максимом Гребневым. Это первая победа псковичей на таком уровне за всю историю настольного тенниса. Поздравляем с победой и желаем успехов в покорении новых спортивных высот! Так держать!» - написал Юрий Сорокин.