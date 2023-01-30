Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские теннисисты вошли в десятку лучших на первенстве СЗФО

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman представили Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходило на протяжении четырех дней в Ленинградской области. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин

По итогам турнира один из ведущих тренеров клуба, мастер спорта Вадим Барышников завоевал бронзу в смешанном парном разряде, а также занял восьмое место в личном разряде.

Кроме того, команда заняла шестое место в общекомандном зачете. В состав команды также входили: чемпион города Пскова Николай Филиппов, победитель Кубка Nordman Михаил Марцеха и Михаэль Левин.

«Горжусь достижениями ребят! Это, действительно, серьезный результат. Ведь соревноваться им пришлось с сильнейшими спортсменами, приехавшими на турнир из всех 11 регионов СЗФО. В частности, Николай Филиппов играл с чемпионом Европы в парном разряде и трёхкратным чемпионом России в парном разряде Максимом Гребневым. Это первая победа псковичей на таком уровне за всю историю настольного тенниса. Поздравляем с победой и желаем успехов в покорении новых спортивных высот! Так держать!» - написал Юрий Сорокин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

Псковские теннисисты вошли в десятку лучших на первенстве СЗФО
30 января 2023

Псковские каратисты вернулись с медалями из Санкт-Петербурга
30 января 2023

Псковичка завоевала бронзу на соревнованиях «Битва полов»
29 января 2023

Красногородские хоккеисты в минувшие выходные сыграли две игры

29 января 2023

В Пыталово идёт набор детей для занятий тайским боксом

29 января 2023

Великолучанин Мухаммад Шехов заявил о намерении бороться за титул чемпиона мира по боксу
28 января 2023

Мухаммад Шехов: Меня стоит ждать за океаном
28 января 2023

В Великих Луках прошли областные соревнования по ММА

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...