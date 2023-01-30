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Общество

В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в феврале

Индексация ряда социальных выплат и материнского капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете» и ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть — об этих и других нововведениях февраля рассказали в пресс-службе Госдумы.

1 февраля

Рост маткапитала 

В феврале маткапитал проиндексируют на уровень фактической инфляции — 11,9 %. Для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 рубля и 775 628,25 рубля — для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 рубля.

Повышение ряда социальных выплат 

Кроме маткапитала, на 11,9 % вырастет ряд других пособий, например:

- единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 рубля;

- минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7925,71 рубля.

Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»

Появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Изменения направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.

Ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть

Вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Это правило применяется на всех этапах поставок — вплоть до конечного покупателя.

3 февраля

Деятельность органов госбезопасности

Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.

Госконтроль в сфере охоты

В профильный закон об охоте вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.

Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами.

4 февраля

Обеспечение жильем

Региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им. Среди таких очередников — нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

20 февраля

Прием в вузы детей участников СВО

Истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие с законом о квоте для детей участников специальной военной операции. 

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