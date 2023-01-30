20 тонн соевого белка не пропустили через границу в Псковской области

10:50, 30 января 2023, ПАИ

Крупную партию кормовой добавки из Сербии не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Специалисты выявили ряд нарушений во время ветеринарного контроля 20 тонн концентрата соевого белка. Груз предназначался для московской компании.

В частности, было установлено несоответствие информации о номере предприятия-изготовителя, заявленной в разрешении Россельхознадзора на ввоз, сведениям ветеринарного сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза корма для животных. Также на упаковке и этикетках товара отсутствовала информация о маркировке, заявленной в ветсертификате страны-экспортера. Предварительное уведомление, предусмотренное указанием Россельхознадзора, о поступлении продукции на территорию ЕЭАС госветслужба Сербии не предоставила.

Ввоз продукции на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, партия импортной продукции возвращена на сопредельную территорию.