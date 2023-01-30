Объявлен конкурс на разработку въездного знака Печор

10:08, 30 января 2023, ПАИ

Администрация Печор объявляет конкурс на лучший эскизный проект нового памятного знака при въезде в город, сообщили Псковскому агентству информации в ПсковГУ.

Старт конкурса состоится 1 февраля 2023 года. Принять участие могут юридические и физические лица, в том числе творческие коллективы, инициативные группы и организации, ведущие архитектурную, художественную и просветительскую деятельность.

Заявки на участие в конкурсе вместе с эскизными проектами и прилагаемыми к ним материалами принимаются в течение 30 дней с даты начала проведения конкурса в администрации по адресу: Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д. 34, третий этаж (телефон для справок: 8 81148-2-19-50). График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Эскизный проект представляется на бумажном носителе в масштабах, читаемых на листе формата А3, или на электронную почту od@pechory.reg60.ru в формате «pdf».

В течение пяти дней с даты завершения приема заявок будет организована выставка эскизных проектов.