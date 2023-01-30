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Общество

Новый учебник истории с разделом о СВО будет готов в марте – Кравцов

Новый учебник истории с разделом, посвященным специальной военной операции РФ на Украине, может появиться в российских школах со следующего учебного года. Соответствующее заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА ФАН.

По его словам, учебник для старших классов будет готов уже в марте.

На этом фоне Кравцов выразил надежду, что издание появится в школах со следующего учебного года.

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