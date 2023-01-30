Три единицы оружия изъяли у псковичей за неделю

11:03, 30 января 2023, ПАИ

Три единицы гражданского оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю, с 23 по 29 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов и выявили 15 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.