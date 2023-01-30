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Псковские лётчики принимают участие в отборочном этапе «Авиадартса»

Летные экипажи Западного военного округа приступили к отбору для участия в конкурсе АрМИ-2023 «Авиадартс». Информация об этом размещена в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм – 2023. В них принимают участие экипажи соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ленинградской, Тверской, Псковской, Смоленской, Курской, Воронежской областях и Республике Карелии.

Конкурсные задания летчики выполняют на истребителях Су-30СМ, бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор», Ми-28-Н, Ми-35, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

Экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 100 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему противовоздушной обороны.

При выполнении полетных заданий летчики выполнят пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб и стрельбы из 30-мм авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу противника на военных полигонах.

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