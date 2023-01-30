В ПсковГУ прошел городской блицтурнир по шахматам

11:05, 30 января 2023, ПАИ

III этап Кубка Пскова 2023 года по быстрым шахматам и блицу, посвященный Дню российского студенчества, прошел на площадке ПсковГУ. В мероприятии приняли участие 37 игроков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По результатам 13 туров победителем стал Григорий Шаранков. Второе место заняла Алина Павлова, замкнул тройку лидеров Максим Марин.

Среди ветеранов лучший результат показал Альберт Абдулаев, среди женщин первое место заняла Эвелина Галаханова. Никита Иванов стал первым среди студентов, а Ростислав Бобовкин – среди юниоров.

Также специальные призы получили Вероника Петрова, Юрий Таг, Исмаил Кучуков, Олеся Молоданова и Анастасия Дроздова.

Добавим, что организатором спортивного мероприятия выступил шахматный клуб Unlim.