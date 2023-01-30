Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День открытых дверей в Псковском филиале Академии ФСИН прошёл в новом формате

День открытых дверей состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Мероприятие в этом году прошло в новом формате - с участием представителей УФСИН России по Псковской области и в режиме видеосвязи с сотрудниками территориальных органов ФСИН России, комплектующих образовательную организацию абитуриентами набора 2023 года.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Участников дня открытых дверей приветствовал заместитель начальника Псковского филиала академии по кадрам – начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев, который рассказал об особенностях приемной кампании этого года, зачислении абитуриентов в образовательную организацию по специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция».

В этот день будущие абитуриенты, проживающие в Пскове, смогли ознакомиться с материально-технической базой вуза, увидеть спортивный зал, учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинет оказания первой помощи, а также побывать в библиотеке и читальном зале с современными техническими возможностями. Экскурсию провел заместитель ответственного секретаря приемной комиссии академии Артем Истомин.

Гости узнали о 30-летней истории образовательной организации, посмотрев музейную экспозицию, посвященную этапам становления вуза, и получили информационные буклеты «Абитуриент 2023».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

В Псковской области не выявлено уклонистов от частичной мобилизации
30 января 2023

До -2 градусов и снег прогнозируют псковские синоптики 31 января
30 января 2023

Псковских водителей попросили отказаться от обгонов в непогоду
30 января 2023

ПАИ стало лидером по цитируемости на прошедшей неделе
30 января 2023

Результаты работы областной прокуратуры обсуждают в медиацентре ПАИ
30 января 2023

Губернатор поручил ликвидировать отставание в строительстве новой школы в Пскове
30 января 2023

Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за погодных условий
30 января 2023

День открытых дверей в Псковском филиале Академии ФСИН прошёл в новом формате

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...