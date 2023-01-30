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Спорт

Псковичи стали призерами турнира по самбо в Петербурге

Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» привезли две медали с традиционного муниципального патриотического детского турнира по самбо, посвященного полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге 28 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

Всего за победу боролось более 150 спортсменов.

В итоге Константин Павлушин 2012 года рождения стал обладателем золотой медали в весовой категории 31 кг, а серебряным призером в весовой категории 60 кг назван Иван Брекин 2011 года рождения. 

К состязаниям спортсмены готовятся под руководством тренеров Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова.

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