Псковичи стали призерами турнира по самбо в Петербурге

11:54, 30 января 2023, ПАИ

Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» привезли две медали с традиционного муниципального патриотического детского турнира по самбо, посвященного полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге 28 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

Всего за победу боролось более 150 спортсменов.

В итоге Константин Павлушин 2012 года рождения стал обладателем золотой медали в весовой категории 31 кг, а серебряным призером в весовой категории 60 кг назван Иван Брекин 2011 года рождения.

К состязаниям спортсмены готовятся под руководством тренеров Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова.