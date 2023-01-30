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Общество

Псковские ювелиры пытаются копировать найденные археологами украшения

У псковских ювелирных мастеров сейчас распространена техника литья, филиграни и эмали. Об этом рассказал мастер ювелирного дела, предприниматель Александр Деймов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 30 января.

«Найденные археологами образцы псковских украшений иногда используются в качестве образца для работы. Иногда смотришь на старинные вещи и диву даешься - иногда не понятно, как это сделано, современные технологии порой не позволяют повторить прежних мастеров», - сказал Александр Деймов.

Он объяснил, что современные псковичи у ювелиров заказывают то, чего нет в магазинах, например, что-то эксклюзивное в подарок родным.

«Сообщества ювелиров в городе нет, есть дружба. Есть идея объединения, возможно, когда-то она воплотится», - добавил мастер ювелирного дела. Он также не исключил, что в скором времени в Пскове появится своя школа ювелиров - в виде факультатива при каком-нибудь учебном заведении.

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