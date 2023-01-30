До -2 градусов и снег прогнозируют псковские синоптики 31 января

12:59, 30 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, при этом на дорогах местами образуется гололедица.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.