В Псковской области не выявлено уклонистов от частичной мобилизации

13:01, 30 января 2023, ПАИ

Уклонистов от частичной мобилизации не выявлено в Псковской области, сообщил прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Надо сказать, что уклонения от частичной мобилизации не произошло, и мы не сталкивались с такими ситуациями. Все жители региона добросовестно выполнили свои гражданские обязанности», - подчеркнул он.

Иван Грибов также отметил, что жалобы поступали, но «таких случаев было немного». По его словам, порядка 28 человек вернулись обратно, потому что у них было право на отсрочку от частичной мобилизации.