Псковская прокуратура усилила контроль за выплатой зарплат

14:00, 30 января 2023, ПАИ

Прокуратура Псковской области в 2022 году сосредоточила усилия на том, чтобы работодатели правильно и вовремя выплачивали зарплату работникам, рассказал прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Порядка 450 предприятий в регионе завязаны на том, что уставной капитал иностранный, либо они в цепочке кооперации с поставщиками, которые находятся за рубежом. С учетом отказа от сотрудничества с нами - это вызвало определенные сложности в их работе. Мы стали мониторить ситуацию, проводили постоянные встречи с предприятими. Порядка 35 актов прокурорского реагирования предъявили, выявили один случай, когда была невыплата зарплаты, но в целом проведенная работа позволила сделать так, чтобы значимых проблем по невыплате зарплат мы не получили», - сообщил Иван Грибов.

В целом работа прокуратуры позволила сохранить и выплатить порядка 816 гражданам зарплату на 16 400 млн рублей. По словам главы ведомства, большого роста задолженности по зарплатам не зафиксировано. Также он отметил, что к концу 2022 года в прокуратуре все обращения по задолженностям были отработаны.

Помимо этого, прокуратура осуществляла контроль по нацпроектам, «чтобы не было сбоев в их реализации». В частности, ведомство контролировало исполнение проектов в сфере здравоохранения и образования.