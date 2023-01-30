Два дела против сотовых операторов возбудили в Псковской области

13:27, 30 января 2023, ПАИ

Два административных дела в отношении сотовых операторов возбудили в Псковской области. Об этом сообщил прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что это новая практика в борьбе с телефонным мошенничеством. Административная ответственность грозит оператору за пропуск звонка с подменным номером.

«Надо признать, что раскрытие [преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. - Прим. ред.] имеет небольшой процент. Часто лица находятся вне пределов России. Хвалиться большими цифрами мы не можем. Тем не менее у нас есть один приговор, мы добились осуждения жителя Москвы, который осуществлял мошеннические действия на территории области», - сказал Иван Грибов.

Он также добавил, что на постоянной основе проводятся профилактические беседы с пожилым людьми на эту тему.