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Общество

Два дела против сотовых операторов возбудили в Псковской области

Два административных дела в отношении сотовых операторов возбудили в Псковской области. Об этом сообщил прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.  

Он отметил, что это новая практика в борьбе с телефонным мошенничеством. Административная ответственность грозит оператору за пропуск звонка с подменным номером. 

«Надо признать, что раскрытие [преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. - Прим. ред.] имеет небольшой процент. Часто лица находятся вне пределов России. Хвалиться большими цифрами мы не можем. Тем не менее у нас есть один приговор, мы добились осуждения жителя Москвы, который осуществлял мошеннические действия на территории области», - сказал Иван Грибов.

Он также добавил, что на постоянной основе проводятся профилактические беседы с пожилым людьми на эту тему.

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