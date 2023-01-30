Стадион планируют построить в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

13:36, 30 января 2023, ПАИ

В парке 300-летия прокуратуры, расположенном в районе улицы Никольской в Пскове, может появиться спортивный стадион. Об этом сообщил прокурор области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Для нас тоже важна чистота и благоустройство нашего города. Сейчас городские власти рассматривают вопрос, возможно, если они такое решение примут, в парке будет построен стадион», - сказал Иван Грибов и добавил, что создание стадиона позволит местным жителям заниматьсмя спортом в более комфортных условиях.

«У нас прекрасный центр города. И на окраине будет, возможно, такой кластер, где люди смогут вечером провести время, позаниматься спортом и прогуляться. Это хорошее направление, и мы, конечно, лично будем принимать участие в его благоустройстве», - отметил глава надзорного ведомства.