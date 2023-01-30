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Спорт

Волейболисты из Пскова завоевали бронзу в Великом Новгороде

Бронзу завоевала псковская команда по волейболу на открытом турнире, который проходил в спортивном клубе «Актив» Великого Новгорода. Соревнования проводились среди спортсменов 2009-2010 и 2010-2012 годов рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

В турнире приняли участие 12 команд юношей из Пскова, Старой Руссы, Кондопоги и Санкт-Петербурга. Среди них две команды города Пскова под руководством тренера спортивной школы «Бригантина» Сергея Иванова.

Юные спортсмены в матче за третье место обыграли команду из Кондопога и завоевали бронзу.

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