В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге

13:35, 30 января 2023, ПАИ

В Подмосковье задержали троих школьников, повредивших железнодорожные пути, сообщило УФСБ по Москве и Московской области.

«Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — уточняется в релизе.

Восьмиклассники познакомились в Telegram с неизвестными, которые за деньги предложили школьникам повредить инфраструктуру РЖД. Затем подростки получили инструкции и приехали в указанное место. Там молодые люди выполнили поручение, сняв это на видео.

«Указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России «Террористический акт» или статье 281 УК России «Диверсия», за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста», — сообщается в пресс-релизе УФСБ.

Силовики призвали подростков и их родителей не вступать в диалог с людьми, которых используют украинские спецслужбы для диверсий на российских объектах.