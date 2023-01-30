Итоги работы Росреестра обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная итогам работы Росреестра в 2022 году и перспективам 2023 года, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 января.
Востребованы ли электронные сделки с объектами недвижимого имущества, что показал земельный надзор, какие изменения законодательства начинают действовать в 2023 году, как ведомство готовится к юбилею.
Об этом и многом другом расскажет руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.
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