Неустойчивая погода ждет псковичей на этой неделе

15:36, 30 января 2023, ПАИ

Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, почти ежедневно будет идти снег и мокрый снег с дождем.

Ночью в регионе прогнозируются отрицательные температуры — от 0 до -2 градусов, в отдельные дни — от -5 до -7 градусов. Днем температуры будут близки к 0.

Ожидается южный и юго-восточный ветер, умеренный, в отдельные дни — западный.