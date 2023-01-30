Минтруд расширил список причин, по которым дают инвалидность

14:26, 30 января 2023, ПАИ

В России расширен перечень причин для установления инвалидности. Теперь одной из них будут считаться ранения, полученные в ходе службы в добровольческом формировании, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Постановление правительства Российской Федерации «О внесении изменений в пункт 15 Правил признания лица инвалидом» – это подзаконный акт, принятый во исполнение Федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ. Федеральным законом предусмотрено, что на участников добровольческих формирований, в случае признания их инвалидами, распространяются те же меры соцподдержки, что и для военнослужащих, получивших военную травму», - пояснили в Минтруде, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, сейчас в правилах признания инвалидом перечислено 17 пунктов, которые определяются в зависимости от обстоятельств возникновения инвалидности.

«Данный перечень дополнен новой причиной инвалидности, которую ввел Федеральный закон, - «последствиями ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей в добровольческих формированиях», - уточнили в министерстве.