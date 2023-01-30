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Бежаницкая команда победила в открытом турнире по мини-футболу

Бежаницкая команда одержала победу в открытом турнире по мини-футболу, посвященном 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, который проходил в Великих Луках 29 января. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Фото: газета Бежаницкого района «Сельская новь»

Соревнования проходили среди девочек 2009-2011 годов рождения. 

Напомним, наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и продлилась почти 2 месяца. Ее называют малой Сталинградской битвой. Она проводилась силами 3-й Ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Бои за Великие Луки носили ожесточенный характер. Утром 16 января была взята крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. 17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона противника были окончательно уничтожены.

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