Об основных причинах боли в суставах расскажет псковский врач

15:49, 30 января 2023, ПАИ

Шестой выпуск программы «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» во вторник, 31 января, в 7:30.

В новом выпуске врач-травматолог, заведующий Псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет об основных причинах боли в тазобедренном суставе, а также о тех, кто находится в группе риска возникновения заболевания. По словам специалиста, многие жалуются не просто на боль, но и на другие проблемы с суставом. Это ощущение тяжести, хромота, ограничение в движении, чувство онемения в конечности.

Вместе с ассистентом врач покажет простые, но эффективные упражнения, которые помогут в домашних условиях обеспечить правильную работу сустава, облегчить боль и снять связанные с заболеванием неприятные ощущения.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.