Псковский эксперт назвала преимущество маленького цветочного бизнеса

15:20, 30 января 2023, ПАИ

О преимуществе маленького цветочного бизнеса перед большими компаниями рассказала директор студии цветочного дизайна Елена Фролова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Она озвучила, что, в первую очередь, это должны быть свежие цветы и хороший, качественно сделанный букет.

«Обязательно при приеме заказа клиента немножко пытаем, если мы его еще не знаем. Часто бывает, что у нас есть постоянные клиенты, мы уже их знаем и их вкусы знаем. Если человек к нам обращается в первый раз, то мы обязательно спрашиваем: что, как, по какому поводу, какие предпочтения у этого человека, какие предпочтения у того человека, которому предназначены цветы. И мне кажется, что преимущество нашей маленькой компании в том, что вот вы лично мне позвонили, я лично у вас приняла заказ и понимаю даже на невербальном уровне, что вы хотите сказать. То есть если эта большая компания, у них так не получится. Они будут передавать из рук в руки этот заказ», - сказала Елена Фролова.

Гостья студии подчеркнула, что в её компании заказ принимает либо флорист, либо она сама. Затем флорист создает букет, а она доставляет.

«Эмоция, можно сказать, имеет минимальные погрешности, именно та, которую человек хочет передать», - заключила Елена Фролова.