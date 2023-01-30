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Происшествия

В Пскове пьяный мужчина угнал такси

Автомобиль такси «Лада Гранта» угнали неизвестные в Пскове 27 января. Машина была припаркована на улице Индустриальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Получив сообщение о данном происшествии, полицейские незамедлительно провели необходимые мероприятия. Для задержания злоумышленников выдвинулись два экипажа отдельной роты ДПС Госавтоинспекции.

Инспекторы остановили угнанный автомобиль на территории Псковского района около 23:00. Управлял им безработный, ранее судимый пскович 1979 года рождения. У него выявили признаки алкогольного опьянения. К тому же мужчина не имел права управления транспортным средством. Кроме него, в салоне машины были и другие лица, в  том числе гражданин, находившийся в федеральном розыске. Всю компанию доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемых сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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