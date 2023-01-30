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Общество

ВИДЕО Псковичей призвали не блокировать подъезд к мусорным площадкам

Процесс вывоза мусора из заглубленных контейнеров в Пскове показал региональный оператор по уборке твердых бытовых отходов - компания «Экопром». 

Коммунальщики рассказали, как часто такие площадки оказываются недоступны для мусоровоза из-за припаркованных возле них автомобилей.

«Люди хотят, чтобы было чисто и мусор вовремя вывозился, но при этом у площадок стоят припаркованные автомобили. Товарищи жильцы, будьте добры более уважительно относиться к спецтехнике, не паркуйте машины около контейнеров, так как невозможно вывезти мусор», - сказал директор компании «Экопром» Александр Киселев.

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