Умерла преподаватель ПсковГУ Надежда Павлова

15:58, 30 января 2023, ПАИ

Умерла преподаватель, доцент кафедры экономики и финансов ПсковГУ, кандидат экономических наук Надежда Павлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

С ноября 1980 года Надежда Павлова работала ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры экономики и организации производства Псковского политехнического института, доцентом кафедры финансов и кредита ПсковГУ (ныне - экономики, финансов и финансового права).

«Псковский государственный университет с прискорбием сообщает о кончине Надежды Павловой - преподавателя, стоявшего у истоков экономического образования в Пскове», - сообщили в вузе.

Отпевание и похороны состоятся завтра, 31 января. Прощание начнется в 12.00 в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Кресты, Зеленый пер., 1).