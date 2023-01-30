Псков попал в список бюджетных направлений из Москвы весной

16:19, 30 января 2023, ПАИ

Дешевле всего весной 2023 года стоит перелет из Москвы в Псков, Казань и Самару, минимальная стоимость авиабилетов по этим направлениям не превышает 3 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip, пишет ТАСС.

«Самым бюджетным направлением с вылетом из Москвы стал Псков: перелет в одну сторону обойдется минимум в 1,6 тыс. рублей на человека. Следом идут Казань, куда можно долететь, заплатив не меньше 2,7 тыс. рублей, и Самара - с минимальной стоимостью билета в 2,8 тыс. рублей. Чуть дороже будут стоить рейсы в Тамбов (от 3,1 тыс. рублей) и Оренбург (от 3,2 тыс. рублей)», - рассказали эксперты.

OneTwoTrip проанализировал минимальные цены на перелеты из городов, откуда россияне чаще всего ищут авиабилеты на весну - из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Кавказских Минеральных Вод. Дешевле всего из Санкт-Петербурга можно отправиться весной в Калугу (2,1 тыс. рублей), Архангельск (2,6 тыс. рублей), Москву (2,8 тыс. рублей), Мурманск (2,9 тыс. рублей) и Казань (3,1 тыс. рублей).

Самые бюджетные авиабилеты из Сочи продаются в Кавминводы (2,4 тыс. рублей), Самару (4 тыс. рублей), Казань (5 тыс. рублей), Москву (5,1 тыс. рублей) и Псков (5,3 тыс. рублей), из Екатеринбурга - в Урай (3,4 тыс. рублей), Москву (3,8 тыс. рублей), Санкт-Петербург (4,2 тыс. рублей), Нарьян-Мар (4,5 тыс. рублей).

Кроме того, из Кавминвод дешевле всего можно добраться весной в Сочи (2,6 тыс. рублей), Калугу (3,5 тыс. рублей), Псков (3,6 тыс. рублей), Махачкалу (4,3 тыс. рублей) и Волгоград (4,7 тыс. рублей), отметили в компании.