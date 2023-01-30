Фермерские продукты могут купить псковичи на маркетплейсе Россельхозбанка

16:58, 30 января 2023, ПАИ

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Около 300 товаров псковских фермеров можно приобрести на маркетплейсе «Свое Родное» Россельхозбанка. Большой популярностью у псковичей пользуются авторские сыры, местные фрукты, продукты пчеловодства и мясные деликатесы, сообщили в пресс-службе банка.

Экосистема «Свое Родное» помогает закрыть потребности людей, живущих и работающих в сельской местности. На площадке «Своё Родное» аграрии предлагают натуральные и качественные фермерские продукты широкому кругу поставщиков, местным жителям. Кроме того, компании могут воспользоваться сервисом для увеличения рентабельности бизнеса.

«Цифровая площадка «Своё Родное» объединяет как фермеров, так и покупателей. Аграрии могут найти новых клиентов и реализовать свою продукцию напрямую, без наценок и посредников. На платформе «Свое» любой фермер России может зарегистрироваться и продавать товары собственного производства. В рационе россиян все чаще встречаются фермерские продукты, поэтому необходимо еще больше обеспечить поддержку небольших производителей, создать им условия для того, чтобы их продукция оставалась качественной и здоровой. Эту задачу комплексно выполняет Россельхозбанк», – рассказал директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Так, для фермера из Себежского района Псковской области Ивана Мельника на площадке «Свое РСХБ» важно найти рынок сбыта своей продукции. «Мы реализуем яблоки на территории Псковской и Тульской областей, в планах расширить рынок и начать работать на всю Россию. Хочется, чтобы и цифровая экосистема Свое нам помогла в этом вопросе», — сказал Иван Мельник.