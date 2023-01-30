Инициирована экстрадиция фигурантов уголовного дела бизнесмена Гавунаса

16:39, 30 января 2023, ПАИ

Инициирована экстрадиция фигурантов уголовного дела псковского бизнесмена Михаила Гавунаса. Об этом вновь заявил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Дело рассматривается. Нужно понимать, что оно многотомное. <...> Сторона защиты на каждое доказательство даёт свою оценку. Соответственно, нужно подождать, процесс идёт. Мы инициировали вопросы, связанные с тем, чтобы виновные лица были экстрадированы в Россию, мы пока получили отказ, как, в общем-то, и ожидали. Тем не менее процесс идёт своим чередом. Давайте подождём, думаю, придём к его логическому завершению. Сейчас дело рассматривается в суде, идёт такая кропотливая, но планомерная работа», - сказал Иван Грибов.

Напомним, в июле 2022 года прокурор региона в эфире программы «Псковский телеграм Online» заявлял, что одного из фигурантов уголовного дела в отношении псковского бизнесмена Михаила Гавунаса задержали на Кипре, была начата процедура экстрадиции.

Михаил Гавунас заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 - частью 4 статьи 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), частью 3 статьи 327 (использование заведомо подложного документа), частью 4 статьи 33 — частью 1 статьи 327 УК РФ (подстрекательство к подделке официального документа в целях его использования). Посредством своих махинаций бизнесмен нанёс ущерб региону на сумму более 1 млрд 173 млн рублей. Гавунас также обвиняется в фальсификации и использовании документов о наличии гражданства другого государства.