Новый исправительный центр открылся в Красногородском районе

17:08, 30 января 2023, ПАИ

Исправительный центр открылся при исправительной колонии № 6 открылся в Красногородском районе. Учреждение предназначено для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ и рассчитано на пребывание в нем 80 осужденных, которые будут проживать в благоустроенном общежитии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Вместе с ним в открытии нового учреждения приняли участие начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, генеральный директор ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» Ирина Шудрикова, начальник управления Минюста России по Псковской области Николай Околеснов и заместитель руководителя аппарата правительства региона Дмитрий Иванов.

На церемонии отмечалась актуальность открытия подобного центра. Ее участники подчеркнули, что такой вид наказания, как принудительные работы, обусловлен политикой государства, направленной на гуманизацию уголовных наказаний. Работа и получение осужденными новых специальностей способствуют успешной ресоциализации и адаптации в обществе.

Дмитрий Шахов особо отметил, что новые формы отбывания наказания, которые в последнее время активно реализуются в уголовно-исполнительной системе, позволят решить две очень важные задачи: «С одной стороны, гражданин, совершивший преступление, получит уникальную возможность встать на путь исправления при фактически только частичном лишении свободы, при этом он как законопослушный гражданин будет трудиться на обычном предприятии, получая нормальную зарплату, которая в несколько раз больше, чем при работе в исправительной колонии. С другой стороны, такие доходы осуждённого позволят в более короткие сроки восстановить права жертв преступлений на возмещение причиненного преступлением вреда, что является одним из фундаментальных прав, гарантированных конституцией нашей страны».

Участники мероприятия осмотрели условия для размещения осужденных. Побывали в спальных помещениях, душевых, столовой, на кухне, в административно-хозяйственных объектах, помещении для нарушителей. В УФИЦ обеспечен круглосуточный контроль с применением систем видеонаблюдения. Созданные условия отвечают требованиям уголовно-исполнительного законодательства, пожарной безопасности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Омбудсмен добавил, что подобные центры открываются для реализации поручения президента РФ, согласно которому в каждом субъекте РФ в 2022 году необходимо было создать не менее 400 мест для осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день в Псковской области создано 780 таких мест.

«Выполнение данного поручения является примером успешного взаимодействия руководства областного УФСИН с представителями бизнес-сообщества, в частности, с одной из крупнейших компаний аграрного сектора России – Великолукским агропромышленным холдингом, управлением Министерства юстиции региона, аппаратом правительства Псковской области, другими заинтересованными структурами», - заключил Дмитрий Шахов.