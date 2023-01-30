Сотрудница УФСИН выиграла Кубок Псковской области по лыжным гонкам

17:44, 30 января 2023, ПАИ

Первое место в четвёртом этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам заняла старший инспектор группы социальной защиты осужденных ИК-2 УФСИН России по Псковской области Анжела Федосеева. Мероприятие прошло в Мальской долине в Печорском районе 28 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Всего в забеге приняли участие более 150 спортсменов из разных районов Псковской области. Анжела Федосеева выступала на дистанции 5 километров свободным стилем. Успешно преодолев трассу, сотрудница ИК-2 показала наилучший результат и заняла первое место.

Старший лейтенант внутренней службы имеет первый разряд по лыжным гонкам и является постоянным участником соревнований не только в Псковской области, но и в других регионах. В ближайших планах спортсменки – активная подготовка к Лыжне России, которая состоится уже 11 февраля.