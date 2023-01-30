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Общество

Около 1,5 млрд рублей кредитных средств могут получить предприятия АПК Псковской области

Около 1,5 миллиарда рублей кредитных средств могут получить предприятия АПК Псковской области в этом году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В регионе идёт приём реестров потенциальных заёмщиков для предоставления льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов. В этом году Псковской области выделены лимиты для краткосрочного кредитования в размере 117,7 миллиона рублей. Этот объём лимитов позволяет получить предприятиям АПК примерно 1,5 миллиарда рублей кредитных средств.

Комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору области уже одобрено три инвестиционных кредита на сумму 60,7 миллиона рублей и шесть краткосрочных кредитов на сумму 708 миллионов рублей.

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