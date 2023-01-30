Семьи мобилизованных смогут получать единое пособие на детей

19:37, 30 января 2023, ПАИ

Доходы мобилизованных в России не учитываются при назначении единого пособия, поэтому семьи могут оформить выплаты и на детей, следует из данных на сайте «Объясняем.рф».

«Да, может. Как сообщили в Минтруде РФ, доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия», — отвечает портал на вопрос о едином пособии для детей из семей мобилизованных, пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что на выплаты на каждого ребёнка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости имеют право семьи с доходом ниже прожиточного минимума. При этом доходы мобилизованных россиян, в том числе трудовые доходы до частичной мобилизации, выплаты Министерства обороны и социальные выплаты, не учитываются при назначении пособия.

Размер выплаты на ребёнка составляет 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных женщин, вставших на учёт на раннем сроке, пособие будет высчитываться исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.