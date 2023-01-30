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Общество

Суд обязал РЖД оборудовать пешеходной дорожкой переезд в деревне Новоселье

По иску Псковской транспортной прокуратуры суд обязал ОАО «РЖД» оборудовать пешеходной дорожкой железнодорожный переезд в деревне Новоселье Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта сотрудники прокуратуры установили, что железнодорожный переезд в деревне Новоселье не обустроен пешеходной дорожкой.

Псковский транспортный прокурор внес представление начальнику Псковской дистанции пути, однако действенных мер по устранению нарушений закона не было принято.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» оборудовать пешеходной дорожкой железнодорожный переезд.

Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда контролируется.

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