Псковские волонтёры приняли коробки с генераторами и термобельём для бойцов

21:01, 30 января 2023, ПАИ

Большую посылку от благотворителя для военнослужащих и мобилизованных участников СВО получил накануне штаб «Мы вместе». Об этом сообщается в Telegram-канале «Мы вместе».

Псковские волонтёры приняли коробки с генераторами и термобельём для бойцов.

«За счёт средств, перечисленных жителями региона на счёт ресурсного центра, мы докупили необходимое количество генераторов для военнослужащих», — говорится в сообщении.