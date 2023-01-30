Псковские волонтёры приняли коробки с генераторами и термобельём для бойцов
Большую посылку от благотворителя для военнослужащих и мобилизованных участников СВО получил накануне штаб «Мы вместе». Об этом сообщается в Telegram-канале «Мы вместе».
Псковские волонтёры приняли коробки с генераторами и термобельём для бойцов.
«За счёт средств, перечисленных жителями региона на счёт ресурсного центра, мы докупили необходимое количество генераторов для военнослужащих», — говорится в сообщении.
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