Проректор ПсковГУ рассказала о передовом опыте вуза в XII Зимней школе преподавателя

21:41, 30 января 2023, ПАИ

Первый проректор, доктор юридических наук, профессор Псковского государственного университета Ольга Серова выступила на панельной дискуссии «Знание — сила: формирование научного взгляда на мир и системного мышления» в рамках XII Зимней школы преподавателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Спикер отметила, что вовлекать в научную деятельность необходимо со школы, ведь именно там можно формировать иные типы занятий, интеллектуальных активностей с привлечением тех людей, которые этим занимаются.

Ольга Серова убеждена, что далеко не каждый студент может заниматься наукой, поэтому университет должен предоставить студенту выбор, в чём он сможет проявить себя.

«Научная деятельность не для всех. Как бы меня ни убеждали, невозможно всех студентов привлечь к научной деятельности, а к проектной деятельности их привлечь можно. Университет должен предоставить студенту возможность попробовать себя в разных активностях. Самое главное, чтобы они были интеллектуально насыщены», – сказала эксперт.

Среди инструментов, с помощью которых можно вовлекать студентов в науку, Ольга Серова выделила роль наставника и инфраструктуру (лабораторию, кафедру, технические средства, приборы). Эксперт рассказала о государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», основная цель которой заключается в развитии интеллектуального потенциала нации. По мнению спикера, именно университеты могут справиться с этой задачей, популяризируя научные знания.

Отдельное внимание на конференции было уделено вопросам цифровой дидактики и освоению преподавателями современных методик обучения в высшей школе и колледжах. Многие решения, подходы, инициативы, прозвучавшие в школе, послужат развитию отечественного образования.

Организатором конференции выступила образовательная платформа «Юрайт». В школе приняли участие свыше 4 000 преподавателей и руководителей учебных заведений из России и зарубежных стран.