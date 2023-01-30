Выставка «Камень, дерево, бумага» откроется в галерее «Цех» в Пскове

22:22, 30 января 2023, ПАИ

Выставка «Камень, дерево, бумага» откроется в театральной галерее «Цех» в Пскове 2 февраля в 18:00. Об этом сообщила куратор галереи «Цех» Марина Николаева в эфире «Место встречи» на радиостанции «7НЕБО». (107.1 FM).

«Название отсылает к тому, что каждый из художников, из трёх авторов, которые будут представлены в экспозиции, отвечает — фигурально — за свой материал. Понятно, что художники работают не только каждый именно с каким-то одним из этих материалов. Художники разносторонние и известны псковичам», — подчеркнула Марина Николаева.

Так, Алла Павлусенко покажет миниатюрные иконы, написанные на камне. Материал-основу для святого образа Алла тщательно подбирает, причём в буквальном смысле — находя интересные природные камни и выстраивая композицию исходя из их формы и фактуры.

Вкладом Сергея Михайлова станут давно принесшие ему известность резные иконы, выполненные в технике сергиевской маховой резьбы, то есть быстрой, вдохновенной, не требующей предварительных эскизов. Отсюда индивидуальность и экспрессивность каждого образа при сохранении узнаваемой иконографии.

Дмитрий Яблочкин, художник-график и педагог, продолжатель и популяризатор псковской традиции печатной графики, представит на выставке работы, выполненные в технике офорта, литографии, монотипии. Выбранные автором сюжеты графических работ показывают осознанный интерес к русской и западноевропейской художественной традиции и уважительный диалог с ней.

На открытии выставки будет предоставлена возможность задать авторам все интересующие вопросы о работах.

Выставка будет работать с 2 февраля до 5 марта в ежедневном режиме с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Также стало известно, что в течение 2023 года в галерее представят 8-10 выставок псковских художников.

«Мы наметили в течение 2023 года сделать серию выставок псковских художников. Кураторами станут с точки зрения графики и иконописи художник Дмитрий Яблочкин, а с точки зрения живописи и инсталляций — главный художник театра Александр Стройло. Мы планируем провести 8-10 таких выставок», — отметил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.