Календарь красоты и здоровья на февраль

09:43, 31 января 2023, ПАИ

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость. Представляем вам календарь красоты, здоровья и ухода за собой на последний месяц зимы от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

С 1 по 4 февраля и с 21 по 28 февраля благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

С 6 по 19 февраля благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

Самые лучшие разгрузочные дни — 18–20 февраля.

Важно! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.

1 февраля — маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

2–3 февраля — уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Очистка кожи от токсинов. Изготовление саше. Уязвимы грудь, желудок.

4–6 февраля — окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезёнка.

7–9 февраля — любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Изготовление саше. Уязвим кишечник.

10–11 февраля — работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

12–14 февраля — депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Любые процедуры, быстро сгоняющие вес. Для любителей экстрима — стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

15–16 февраля — покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бёдер.

17–18 февраля — скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика — компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.

19–20 февраля — креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

21–22 февраля — чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

23–24 февраля — активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки.

25–26 февраля — скульптурирующий массаж, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Арт-терапия. Уязвимы шея, уши, шитовидка, горло. Профилактика — полоскание, ингаляции.

27–28 февраля — маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.