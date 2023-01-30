Названы вероятные сроки оглашения послания Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться в двадцатых числах февраля, сообщил РИА Новости источник в Государственной Думе.
«Говорят, что 20-21 февраля», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что предыдущее послание парламенту было оглашено 21 апреля 2021 года.
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