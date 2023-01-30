Автоэксперт дал советы о вождении в снег и гололедицу
Дороги зимой могут быть засыпаны снегом или покрыты наледью. Чтобы снизить риск ДТП, нужно соблюдать несколько простых правил, рассказал эксперт по безопасному вождению.
Зимой погодные условия часто меняются: дороги покрыты то снежной кашей, то льдом. В это время года водителям нужно отказаться от привычного стиля управления автомобилем, чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций, уверен автоэксперт, автор пособий по безопасному вождению Михаил Горбачев. В первую очередь это подразумевает увеличение дистанции.
«Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаёте ездить, условно говоря, на бампере впереди идущего автомобиля. Дистанция вычисляется очень просто: это половина вашей скорости. Если вы едете со скоростью 80 км/ч, дистанция должна быть минимум 40 метров. Чтобы сориентироваться и визуально понять это расстояние, обычно вдоль дороги на расстоянии 50 метров друг от друга стоят столбы. Если вы при торможении заметили, что у вас под колёсами лёд, дистанцию нужно увеличить в два-три раза. На автомагистралях, где несколько рядов движения и довольно плотной поток, я советую немного отставать от потока. Тогда вы попадёте как бы между двумя волнами и создадите вокруг себя зону безопасности», — объяснил Михаил Горбачёв в интервью радио Sputnik.
Автомобиль должен двигаться плавно, продолжил автоэксперт.
«Важно избегать резких перестроений, тормозить очень плавно, никогда не нажимать на педаль газа при повёрнутых колёсах — не надо искушать судьбу и проверять работу систем электронной стабилизации, если они есть в машине. Электронные помощники отлично помогают зимой, пока есть сцепление шин с дорогой, иначе они бесполезны», — отметил Михаил Горбачёв.
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