Автоэксперт дал советы о вождении в снег и гололедицу

23:23, 30 января 2023, ПАИ

Дороги зимой могут быть засыпаны снегом или покрыты наледью. Чтобы снизить риск ДТП, нужно соблюдать несколько простых правил, рассказал эксперт по безопасному вождению.

Зимой погодные условия часто меняются: дороги покрыты то снежной кашей, то льдом. В это время года водителям нужно отказаться от привычного стиля управления автомобилем, чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций, уверен автоэксперт, автор пособий по безопасному вождению Михаил Горбачев. В первую очередь это подразумевает увеличение дистанции.

«Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаёте ездить, условно говоря, на бампере впереди идущего автомобиля. Дистанция вычисляется очень просто: это половина вашей скорости. Если вы едете со скоростью 80 км/ч, дистанция должна быть минимум 40 метров. Чтобы сориентироваться и визуально понять это расстояние, обычно вдоль дороги на расстоянии 50 метров друг от друга стоят столбы. Если вы при торможении заметили, что у вас под колёсами лёд, дистанцию нужно увеличить в два-три раза. На автомагистралях, где несколько рядов движения и довольно плотной поток, я советую немного отставать от потока. Тогда вы попадёте как бы между двумя волнами и создадите вокруг себя зону безопасности», — объяснил Михаил Горбачёв в интервью радио Sputnik.

Автомобиль должен двигаться плавно, продолжил автоэксперт.

«Важно избегать резких перестроений, тормозить очень плавно, никогда не нажимать на педаль газа при повёрнутых колёсах — не надо искушать судьбу и проверять работу систем электронной стабилизации, если они есть в машине. Электронные помощники отлично помогают зимой, пока есть сцепление шин с дорогой, иначе они бесполезны», — отметил Михаил Горбачёв.