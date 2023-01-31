25% псковичек хотели бы работать в мужском коллективе - опрос

08:45, 31 января 2023, ПАИ

Быть единственной женщиной в коллективе хотела бы каждая четвертая жительница Пскова (25%): по мнению опрошенных, в такой команде было бы меньше сплетен и излишних эмоций. Об этом сообщает SuperJob, ссылаясь на данные опроса.

Напротив, 54% не хотели бы, чтобы ее коллегами были только мужчины: судя по комментариям, это могло бы стать причиной некоторого психологического дискомфорта. 21% затруднилась ответить: «Я оцениваю сотрудников по рабочим качествам, а не по полу».

Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе: о таком желании рассказал только каждый пятый (20%), тогда как 62% представителей сильного пола не хотели бы трудиться в чисто женском коллективе. В комментариях часто встречается мнение, что оптимальный вариант — это смешанный коллектив: «Когда в команде есть женщины, отношения становятся более человеческими, меньше мата — женщины цивилизуют среду». Затруднились ответить 17% респондентов.

Не состоящие в браке респонденты гораздо чаще выражают готовность быть единственным представителем своего пола в коллективе, чем те, кто уже имеет свою семью. Среди мужчин о таком желании чаще всего сообщают опрошенные до 34 лет, а среди женщин — от 35 до 44 лет.