Псковский фонд капремонта завёл Telegram-канал

09:00, 31 января 2023, ПАИ

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области зарегистрировал Telegram-канал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.



В канале будут публиковаться последние новости регионального оператора, объявления и полезная информация для собственников многоквартирных домов области.



Помимо официального сайта фонд имеет свою страничку в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fkr60.



По мнению специалистов регионального оператора, Telegram-канал позволит более оперативно доносить информацию до собственников помещений в многоквартирных домах, а также получать обратную связь.