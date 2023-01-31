Псковский фонд капремонта завёл Telegram-канал
Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области зарегистрировал Telegram-канал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.
В канале будут публиковаться последние новости регионального оператора, объявления и полезная информация для собственников многоквартирных домов области.
Помимо официального сайта фонд имеет свою страничку в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fkr60.
По мнению специалистов регионального оператора, Telegram-канал позволит более оперативно доносить информацию до собственников помещений в многоквартирных домах, а также получать обратную связь.
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