В России призвали уточнить критерии признания наследника недостойным

09:18, 31 января 2023, ПАИ

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв призвал уточнить судебный порядок признания наследника недостойным, сообщает RT. Копия обращения на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева имеется в распоряжении канала.

Как пояснил юрист, в настоящее время в различных субъектах страны возникают ситуации, когда родитель, который ранее не участвовал в воспитании ребёнка, предпринимает шаги для вступления в наследство после гибели сына (дочери) в зоне проведения специальной военной операции.

При этом, по словам Соловьёва, нередки случаи, когда такой родитель не только до момента гибели не интересовался воспитанием и жизнью своего ребёнка, но и имеет долги по ранее начисленным алиментным обязательствам.

«При этом такой родитель по закону является наследником первой очереди и при отсутствии завещания имеет приоритетное право на вступление в наследство», — объяснил эксперт.

В перечне имущества, на которое претендуют недобросовестные родители, находятся не только объекты недвижимого имущества и движимое имущество, но и страховые и социальные выплаты от государства, начисляемые в случае гибели военнослужащего, добавил собеседник RT.

«В связи с изложенным прошу Вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, дать поручение разработать предложения по уточнению судебного порядка признания наследника недостойным», — говорится в обращении.

Соловьёв уточнил, что в настоящее время ст. 1117 ГК РФ предусматривает такие критерии, в том числе устанавливает, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Однако, как заявил специалист, имеющаяся судебная практика весьма узко трактует недобросовестность потенциального наследника, игнорируя случаи неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.