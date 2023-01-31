В России призвали уточнить критерии признания наследника недостойным
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв призвал уточнить судебный порядок признания наследника недостойным, сообщает RT. Копия обращения на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева имеется в распоряжении канала.
Как пояснил юрист, в настоящее время в различных субъектах страны возникают ситуации, когда родитель, который ранее не участвовал в воспитании ребёнка, предпринимает шаги для вступления в наследство после гибели сына (дочери) в зоне проведения специальной военной операции.
При этом, по словам Соловьёва, нередки случаи, когда такой родитель не только до момента гибели не интересовался воспитанием и жизнью своего ребёнка, но и имеет долги по ранее начисленным алиментным обязательствам.
«При этом такой родитель по закону является наследником первой очереди и при отсутствии завещания имеет приоритетное право на вступление в наследство», — объяснил эксперт.
В перечне имущества, на которое претендуют недобросовестные родители, находятся не только объекты недвижимого имущества и движимое имущество, но и страховые и социальные выплаты от государства, начисляемые в случае гибели военнослужащего, добавил собеседник RT.
«В связи с изложенным прошу Вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, дать поручение разработать предложения по уточнению судебного порядка признания наследника недостойным», — говорится в обращении.
Соловьёв уточнил, что в настоящее время ст. 1117 ГК РФ предусматривает такие критерии, в том числе устанавливает, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Однако, как заявил специалист, имеющаяся судебная практика весьма узко трактует недобросовестность потенциального наследника, игнорируя случаи неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.