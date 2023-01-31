До +1 градуса ожидается сегодня в Пскове

09:22, 31 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 31 января. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами образуется гололедица. Прогнозируется ветер западных направлений, умеренный. Температура днем -1...+2 градуса.



В Пскове день пройдет без существенных осадков. Температура днем 0...+1. В Великих Луках днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура днем 0...+2 градуса.