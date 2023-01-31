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Общество

Вирусологи рассказали о возможном «начале конца» пандемии COVID-19

Ситуация с COVID-19 до сих пор остается пандемичной — к такому выводу пришла ВОЗ по результатам заседания профильной комиссии 27 января. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги обсуждения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Впрочем, он отметил, что сейчас она «гораздо лучше», чем это было год назад, в период распространения штамма «омикрон». В то же время он охарактеризовала нынешний этап как переходный.

То, что ВОЗ оставила за ковидом статус пандемии, значит, что заболеваемость по-прежнему охватывает более половины стран в мире, рассказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Патогенность ковида уменьшается, но смертность от него все еще выше, чем от вируса гриппа, и это значит, что рубикон эпидемии не пройден, считает он.

«Летальность от обычного гриппа — 0,05%, от ковида — 0,2-0,4%, то есть пока еще примерно в четыре раза больше», — констатировал ученый.

Заявление ВОЗ может говорить о начале завершения пандемии, сказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Тем не менее заболеваемость и смертность все еще значительные, и это продолжает оказывать влияние на нашу повседневную жизнь, добавил он.

За три года в мире, по данным Института Джона Хопкинса, зарегистрировали более 670 млн заболевших COVID-19, вирус унес почти 7 млн жизней. В России, согласно данным оперативного штаба по корнавирусу, было диагностировано почти 22 млн случая, более 395 тыс. человек умерли. В течение последних трех месяцев заболеваемость COVID-19 в России находится на уровне 4-7 тыс. заболевших в сутки.

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