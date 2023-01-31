Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 1600 домов построили в Псковской области в 2022 году

В январе - декабре 2022 года в Псковской области возведено 22 многоквартирных дома. Жители региона построили 1 661 дом, сообщает Псковстат.

Всего построено 4115 новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 339,6 тыс. кв. метров (на 8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года).

На долю индивидуальных застройщиков приходится 64% построенного жилья.

Объемы жилищного строительства превысили уровень предыдущего года в Пскове и Великих Луках, а также в Дновском, Невельском, Островском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском и Усвятском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2023

Очередь из фур на въезд из Латвии в Россию исчезла в Псковской области
31 января 2023

До +1 градуса ожидается сегодня в Пскове
31 января 2023

Новый игровой комплекс появится в Детском парке Пскова к лету
30 января 2023

Названы вероятные сроки оглашения послания Владимира Путина Федеральному Собранию
30 января 2023

Проректор ПсковГУ рассказала о передовом опыте вуза в XII Зимней школе преподавателя
30 января 2023

Подъём на смотровую площадку башни Луковка Изборской крепости временно закрыт
30 января 2023

Псковские волонтёры приняли коробки с генераторами и термобельём для бойцов
30 января 2023

Около 1,5 млрд рублей кредитных средств могут получить предприятия АПК Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...