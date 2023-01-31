Более 1600 домов построили в Псковской области в 2022 году
В январе - декабре 2022 года в Псковской области возведено 22 многоквартирных дома. Жители региона построили 1 661 дом, сообщает Псковстат.
Всего построено 4115 новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 339,6 тыс. кв. метров (на 8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года).
На долю индивидуальных застройщиков приходится 64% построенного жилья.
Объемы жилищного строительства превысили уровень предыдущего года в Пскове и Великих Луках, а также в Дновском, Невельском, Островском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском и Усвятском районах.
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