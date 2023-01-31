Первенство по лыжным гонкам пройдет в Великолукском районе 4 февраля

11:07, 31 января 2023, ПАИ

Первенство Великолукского района по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях (эстафеты) «Спринт на подкове - 2023» пройдет в деревне Переслегино, на лыжной трассе «Подкова», 4 февраля. Об этом сообщается в группе Федерации лыжных гонок Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

К участию допускаются лыжники-гонщики из Псковской области и других регионов России, которые имеют допуск врача и соответствующую квалификацию.

Регистрация участников начнется 4 февраля в 9:00. Старт соревнований по возрастным группам - в 10:30.

Соревнования проводятся с целью привлечения населения к активному занятию лыжным спортом и оздоровительному отдыху, пропаганды здорового образа жизни, выявления и перспективного отбора сильнейших лыжников в возрастных группах в сборные команды.