Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Первенство по лыжным гонкам пройдет в Великолукском районе 4 февраля

Фото здесь и далее: группа Федерации лыжных гонок Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Первенство Великолукского района по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях (эстафеты) «Спринт на подкове - 2023» пройдет в деревне Переслегино, на лыжной трассе «Подкова», 4 февраля. Об этом сообщается в группе Федерации лыжных гонок Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

К участию допускаются лыжники-гонщики из Псковской области и других регионов России, которые имеют допуск врача и соответствующую квалификацию.

Регистрация участников начнется 4 февраля в 9:00. Старт соревнований по возрастным группам - в 10:30. 

Соревнования проводятся с целью привлечения населения к активному занятию лыжным спортом и оздоровительному отдыху, пропаганды здорового образа жизни, выявления и перспективного отбора сильнейших лыжников в возрастных группах в сборные команды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2023

Первенство по лыжным гонкам пройдет в Великолукском районе 4 февраля
31 января 2023

Студенты филиала ПсковГУ поборолись за кубок генерала Якубова
30 января 2023

Бежаницкая команда победила в открытом турнире по мини-футболу
30 января 2023

Волейболисты из Пскова завоевали бронзу в Великом Новгороде
30 января 2023

Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за погодных условий
30 января 2023

Псковичи стали призерами турнира по самбо в Петербурге
30 января 2023

В ПсковГУ прошел городской блицтурнир по шахматам
30 января 2023

Великолукские боксеры примут участие в первенстве СЗФО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...