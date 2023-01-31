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Общество

Запрет вейпов собираются обсудить в Госдуме в феврале

Парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце февраля или начале марта, их подготовку обсудят парламентарии 8 февраля в рамках рабочей группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Думе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Проведение парламентских слушаний по теме не исключал координатор рабочей группы, вице-спикер Петр Толстой. 

«В ближайшее время ожидается проведение парламентских слушаний, которые должны состоятся в конце февраля - начале марта этого года», - рассказал источник.

Выработку законодательных предложений, а также проведение парламентских слушаний по теме депутаты обсудят 8 февраля на совместном заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан с образованной рабочей группой по вопросу регулирования вейпов «и представителями профильных комитетов с приглашёнными экспертами по исполнению поручения Володина по выработке закона о запрете реализации вейпов, добавил собеседник агентства.

То, что 8 февраля может быть принято решение по проведению парламентских слушаний, говорит и другой источник. Замглавы рабочей группы по защите здоровья граждан и лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подтвердил обсуждение темы проведения парламентских слушаний, подчеркнув, что поддерживает такой формат. По его мнению, для тех, кто реализует вейпы и электронные сигареты незаконно, должны быть строгие ограничения.

«Наша позиция, которая достигнута сегодня в ходе обсуждений: вейп-компании долгие годы были заняты попыткой остаться в тени, уйти от уплаты налогов. Разговаривать можно с честными компаниями, а не мошенниками. Для последних должны действовать строгие ограничения», - отметил политик.

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